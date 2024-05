Amarcord Napoli - accadde oggi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sì, quel… “Ci esaltammo con Lippi per un posto in Europa”, disse Umberto Chiariello nel suo editoriale la notte del terzo scudetto. Una sola stagione sulla panchina partenopea per il tecnico viareggino, ma quella della svolta, che gli valse la chiamata della Juventus, in un club che si stava riorganizzando. Una buona annata per una squadra che riuscì a qualificarsi in Coppa Uefa nonostante i problemi finanziari e gli stipendi non pagati per alcuni mesi (come dichiarò lo stesso Lippi in un’intervista a Walter Veltroni sul Corriere dello Sport nel dicembre 2015). Fa-, 1°maggio 1994 Domenica 1° maggio 1994 andava in scena l’ultima giornata di campionato e nelle interviste post partita per la Domenica Sportiva Beppe Capano fece i complimenti all’allenatore del ‘Ciuccio’, il quale rispose: “Un grazie che rivolgo a lei ...