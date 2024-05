Zecche - come sterminarle | all' estero a suon di acaricid - ma i bellunesi non ci stanno

In Italia, avere a che fare con le zecche dei gatti è piuttosto comune. Questi piccoli parassiti si attaccano ai nostri amici pelosi per succhiarne il sangue, e a volte possono causare problemi di salute seri. Le zecche iniziano a farsi vedere con l’arrivo del caldo e non infestano solo i gatti , ... Continua a leggere>>

Si chiama Febbre emorragica Congo-Crimea. Ed è una malattia potenzialmente molto grave, diffusa in molti Paesi, tra cui anche Spagna e Francia. Con il cambiamento climatico, infatti, la patologia tende a diffondersi in aree ben diverse da quelle dell’Asia centrale, del Medio oriente e di alcune ... Continua a leggere>>

Bergamo. Il susseguirsi di tanti acquazzoni intervallati da momenti di tregua con temperature miti favorisce il proliferare delle Zanzare . Da una parte c’è la vegetazione che cresce più in fretta, dall’altra la formazione di ristagni d’acqua che costituiscono un habitat favorevole alla diffusione ... Continua a leggere>>

zecche, come sterminarle: all'estero a suon di acaricidi, ma i bellunesi non ci stanno - BELLUNO - Nel Nordest, il tema delle zecche e delle malattie che possono trasmettere all’uomo (la borreliosi - detta malattia di Lyme - o la Tbe) è stato scientificamente approfondito ... Continua a leggere>>

Miti e verità riguardo agli animali domestici e ai parassiti - I parassiti come pulci e zecche sono comuni nei cani e nei gatti, ma molte persone non ne sanno molto. Continua a leggere per scoprire alcuni miti e verità sui parassiti più comuni degli animali domes ... Continua a leggere>>

Una zecca gigante trasporta un virus mortale - Tuttavia, le zecche infette si stanno diffondendo sempre più in altre ... Pertanto le autorità valutano il rischio di infezione in questo Paese come «estremamente basso». Continua a leggere>>