Zanzare e zecche | come contrastare la proliferazione e proteggersi

(Di domenica 7 aprile 2024) Bergamo. Il susseguirsi di tanti acquazzoni intervallati da momenti di tregua con temperature miti favorisce il proliferare delle. Da una parte c’è la vegetazione che cresce più in fretta, dall’altra la formazione di ristagni d’acqua che costituiscono un habitat favorevole alla diffusione di questi insetti. Vi sono sia leautoctone sia letigri, che in queste settimane sono finite al centro di giornali e tv per la “febbre dengue”, chiamata più semplicemente “dengue”, una malattia infettiva virale che sono in grado di trasmettere. Si presenta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre alla caratteristica eruzione cutanea, simile a quella del morbillo. In una piccola percentuale di persone, invece, si sviluppa una febbre emorragica che implica condizioni più severe. Più precisamente, viene trasmessa ...

