Zakharova punta il dito contro la Nato | Attacchi ibridi? Disinformazione e isteria

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Laè pronta a difendersiglidella Russiai Paesi dell'Alleanza. È l'avvertimento lanciato a Mosca dal Consiglio nordatlantico in una fase cruciale della guerra in Ucraina e a poco più di un mese dalle elezioni europee. "Gli alleati dellaesprimono la loro profonda preoccupazione per le azioni ibride della Russia che costituiscono una minaccia per la sicurezza" e fanno sapere di essere "pronti alla deterrenza ed alla difesa da azioni o", si legge in una nota del Consiglio a proposito delle "recenti attività maligne sul territorio alleato". Le accuse dellaalla Russia di avere lanciato deglisono ...