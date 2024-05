Rapper condannato a morte per i suoi testi - protesta a Firenze contro il regime iraniano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Da oltre un anno ilToomaj Salehi è detenuto con l’accusa di “corruzione sulla terra”. Inizialmentea più di sei anni di carcere, la detenzione è stata commutata in seguito in una condanna a. E asi è svolta la manifestazione per chiedere di salvare la vita di Salehi, cittadino onorario del capoluogo toscano. L'appuntamento dei manifestanti era al Mandela Forum, davanti alla riproduzione della cella di Nelson Mandela. Di fronte ai tanti ragazzi in attesa di entrare al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, sono comparsi sei manifestanti che hanno inscenato un piccolo flash mob, dietro le transenne che delimitavano l’ingresso al concerto. Sotto lo sguardo incuriosito dei giovani, i manifestanti si sono ...