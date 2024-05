Un bambino su 5 vittima di violenza sessuale - i dati choc di Telefono Azzurro

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Si stima che circa unsu cinque in Europa siadi qualche forma die che in circa l’80% dei casi, l’abusatore è qualcuno che ilconosce. L’abuso e lo sfruttamentodei minori online sono in aumento a livello internazionale e rappresentano un problema diffuso, senza segni di rallentamento. E’ quanto spiega la Fondazione S.O.S.in occasione dell’evento ‘La dignità dei bambini nel mondo digitale’ organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Santa Sede e Fondazione Child in vista della Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Secondo gli ultimidell’Internet Watch Founon, il 2023 – ...