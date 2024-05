Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024)DEL 4 MAGGIOORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO DAL RACORDO ANUALARE QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA VERSO FINOCCHIO ALTRE CODE SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE VERSO OSTIA ANTICA CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO INIZIERÀ DALLE ORE 21.00 DI OGGI, SABATO 4 E PROSEGUIRÀ FINO ALLE 21.00 DI DOMANI 5, LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE E TRENITALIA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral