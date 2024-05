Vere auto storiche solo 20% - il resto furgoni da lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Codacons ha presentato un esposto ad Antitrust, Corte dei Conti e ministero dei Trasporti, denunciando alcune anomalie del settoreche potrebbero portare a danni sul fronte erariale. "Nel nostro Paese su un totale di 40,2 milioni dicircolanti le vetture che hanno un interesse storico e collezionistico sono circa 4,3 milioni, per un valore complessivo pari a 104 miliardi di euro. - spiega il Codacons - Secondo le ultime stime in Italia 553mila vetture sono certificate come "", ma di questeil 20% avrebbe effettivamente i requisiti per ottenere il riconoscimento previsto dalle norme vigenti e, quindi, godere delle esenzioni totali o parziali sulle tassemobilistiche (bollo, Ipt, polizze assicurative, ecc.). L'80% del parco ...