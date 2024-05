Una vita di lavoro | addio alla fondatrice di Foto Skandia

(Adnkronos) – Due morti sul lavoro all'indomani del primo maggio. Le tragedie oggi a Lettere e Casalnuovo, in provincia di Napoli . A perdere la vita due operai di 57 e 60 anni . A Lettere i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano dove, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, ... Continua a leggere>>

L’ Italia è 12esima nella classifica dei Paesi per capacità di attrarre lavoratori e un professionista Italia no su quattro cerca occupazione all’estero. Lo rivela lo studio Decoding global talent, realizzato dal Boston Consulting Group tramite un’indagine su 150mila persone con oltre 180 ... Continua a leggere>>

Il Presidente Sergio Mattarella ricorda la strage di Ribolla per il 70° anniversario del disastro minerario - Il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare la strage di Ribolla nel 70° anniversario del disastro minerario ... Continua a leggere>>

Palermo, omicidio-suicidio in via Notarbartolo: vigilessa uccide il marito e poi si toglie la vita - A Palermo sono stati trovati in una casa di via Notarbartolo i cadaveri di Pietro Delia e Laura Lupo. La donna avrebbe sparato al marito per poi uccidersi: le Forze dell'Ordine pensano ad un caso di o ... Continua a leggere>>

Oujda (Marocco), città crocevia di chi fa sosta per poi tentare la traversata verso l’Europa - Oujda è una città del Marocco al confine con l’Algeria, è la prima che trovi quando attraversi il confine ed è qui dove giungono le tantissime persone migranti che ogni notte rischiano la vita oltrepa ... Continua a leggere>>