Giro a misura di Pogacar | sarà un uno contro tutti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Intervista a Vincenzo Nibali, ambassador della «corsa rosa» al via sabato: "Tadej parte favorito, ma nello sport non c’è nulla di scontato"

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Non basta essere trasparenti e rendicontare quanto realizzato nei progetti di Sostenibilità : oggi la società e il mercato chiedono di raccontare quali effetti sono stati prodotti. La sfida a cui sono chiamate in particolare imprese e Enti del Terzo Settore diventa ... Continua a leggere>>

In collaborazione con l’Università degli Studi di Torino , Csr Piemonte e Torino Social Impact Non basta essere trasparenti e rendicontare quanto realizzato nei progetti di Sostenibilità : oggi la società e il mercato chiedono di raccontare quali effetti sono stati prodotti. La sfida a cui sono ... Continua a leggere>>

Intervisata a Vincenzo Nibali, ambassador della «corsa rosa» al via domani: "Tadej parte favorito, ma nello sport non c’è nulla di scontato" Continua a leggere>>

giro d'Italia 2024, ecco tutte le tappe: caratteristiche, lunghezza e dislivello - Manca poco all'inizio della 107ª edizione del giro d'Italia, con i ciclisti che sono tutti pronti per cercare di mettere le mani sulla maglia rosa. Favorito su tutti è Tadej Pogacar, ciclista sloveno ... Continua a leggere>>

Bicincittà, 7 km in giro per Empoli: la mobilità dolce è possibile - Domenica 12 Maggio il Comitato Uisp Empoli Valdelsa Aps organizza la 36° edizione della tradizionale pedalata, per promuovere educazione ambientale, cultura urbana e mobilità sostenibile a misura dei ... Continua a leggere>>

giro d'Italia 2024, si parte: tutti contro Pogacar, ma tra volate, cronometro e tappe per finisseur lo spettacolo è assicurato - Tutti contro Pogacar: è lo sloveno il grande favorito per la vittoria finale. Thomas principale rivale per la maglia rosa, poi tanti pretendenti alla top 10. Ganna e Milan le punte italiane ... Continua a leggere>>