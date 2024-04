Sondaggio della CBS | americani sempre meno inclini ad aiutare militarmente l’Ucraina - soprattutto se repubblicani e sostenitori di Trump

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In Germania undi febbraio ha decretato che solo il 20% dei tedeschi vuole insistere con gli aiuti a Kiev e appena il 10% crede chepossa vincere. E negli Stati Uniti oggi undell’emittente CBS mostra come neglistia calando la propensione verso l’aiuto incondizionato per Kiev. Nei gruppi che simpatizzano pernon vi è il consenso per la politica attuale di assistenza militare e finanziaria al. Finora è costata centinaia di miliardi di dollari ai contribuenti, che sono stufi. E chi è troppo giovane per ricordare la Guerra Fredda non si lascia influenzare dal ricordorivalità con l’Unione Sovietica. I criteri delL’emittente americana CBS, in collaborazione ...