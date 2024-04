Ucraina - missili su Odess - brucia il castello di Harry Potter

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) I frammenti di un missile russo hanno colpito ildi Kivalov aa. Lo hanno riferito ieri i media ucraini con il Kyiv Independent che parla di danni ingenti per l’opera architettonica, con parti dell’edificio avvolte dalle fiamme come hanno testimoniato in seguito le foto che anno fatto il giro del mondo. Ma non si tratta purtroppo dell’unico bilancio. Nel giorno della visita del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Kiev, un attaccostico russo ha colpito la città meridionale dia: almeno quattro i morti e 29 i feriti. Danneggiate infrastrutture civili e il **di Kivalov,**conosciuto anche come ildiper la somiglianza a quello del celebre film. Nella serata di lunedì 29 aprile il ...