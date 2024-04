(Di lunedì 22 aprile 2024) "Questo caso riguarda un'associazione a delinquere. L'imputato, Donald, ha orchestrato unperle elezioni del. Poi lo ha nascosto mentendo ripetutamente nei suoi documenti aziendali a New York": cosi' il procuratore Matthew Colangelo ha iniziato le sue dichiarazioni preliminari nel processo a Ny per il caso pornostar.

In America stanno pensando seriamente al dopo-Biden anche e soprattutto in politica estera. Il nodo da sciogliere è naturalmente quello del l’Ucraina e di questo passo toccherà scioglierlo al ...

In America stanno pensando seriamente al dopo-Biden anche e soprattutto in politica estera. Il nodo da sciogliere è naturalmente quello del l’Ucraina e di questo passo toccherà scioglierlo al ...

In America stanno pensando seriamente al dopo-Biden anche e soprattutto in politica estera. Il nodo da sciogliere è naturalmente quello del l’Ucraina e di questo passo toccherà scioglierlo al ...

Pm, da Trump piano criminale per manipolare voto del 2016 - "Questo caso riguarda un'associazione a delinquere. L'imputato, Donald Trump, ha orchestrato un piano per manipolare le elezioni del 2016. Poi lo ha nascosto mentendo ripetutamente nei suoi documenti ...ansa

Usa: Trump in tribunale. Al via il processo per la relazione con la pornostar Stormy Daniels - Obbligato ad essere in presenza in tribunale, cosa che lo tiene lontano dalla campagna elettorale, Donald Trump arriva con il suo corteo di auto al tribunale di Manhattan per assistere alle dichiarazi ...tg.la7

Trump prima di entrare in aula, 'un giorno triste in America' - "Un giorno molto, molto triste in America": lo ha detto Donald Trump ai reporter prima di entrare nell'aula del processo per il caso pornostar, definendosi ancora una volta vittima di una "caccia alle ...ansa