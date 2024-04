Trotta | “Napoli? Dovrà scegliere un d s che possa conciliarsi al meglio con il prossimo tecnico”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024): ”? Sarà importante ripartire ed avviare un progetto importante” Ivano, allenatore ed ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Tutti al Var” su Sportitalia. Queste le sue parole: Cosa sta succedendo a Max Allegri? Quella vista in Coppa contro la Lazio può essere la rinascita?“È stata una partita sicuramente migliore rispetto a quelle precedenti. Non credo, però,definirsi una rinascita. Passare dal secondo ad un crollo tanto evidente è stata una involuzione micidiale. La Juve è una grandissima squadra e credo che Allegri non ci stia mettendo del suo per consentirle di esprimersi al”. Confermerebbe De Rossi?“Assolutamente. È riuscito ad ambientarsi in una piazza difficile come Roma. Se la società dovesse essere messa ...