Marotta League | ma se Thuram è in fuorigioco il goal non è da annullare? Il nuovo caso

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 aprile 2024), l’Inter fa ancora discutere: ildi Dimarco è viziato da undima il Var non interviene. Il caso Nuova giornata di campionato archiviata significa nuova polemica arbitrale. Questa volta, no non è assolutamente la prima volta, anzi, al centro dello scandalo ci è finita la squadra allenata da Simone Inzaghi per unche ha lasciato molte perplessità. Parliamo di Inter-Empoli, gara che chiude la 30esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri si portano in vantaggio al 5? minuto del primo tempo con undi Federico Dimarco. Tutto, però, nasce da undell’attaccante francese Marcus. Il centravanti, dalle immagini, appare in, ma prima che il ...