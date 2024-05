The Acolyte | nel nuovo trailer italiano il lato oscuro si rafforza

(Di sabato 4 maggio 2024) Buon Star Wars Day! Ci si aspettava qualche annuncio succoso per i fan e la Disney non ci ha delusi, ecco ildi The, la serie tv in uscita il 5 Giugno 2024 incentrata sui Sith e sulla scoperta deldella forza. Nelpossiamo vedere come alcuni Jedi vengano uccisi e i protagonisti cerchino di capire chi possa aver compiuto un simile atto. Le lotte di potere all’interno dell’ordine e le insicurezze di alcuni membri li avvicinano alche sembra essere tremendamente in agguato. Nella scena finale vediamo uno dei protagonisti che osserva inorridito un Sith pararglisi davanti e gli domanda: “Che cosa sei?“. Una scena di The, fonte: LucasfilmLa trama è ...

