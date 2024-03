Terra Amara spoiler | Hakan | per chi lavora e come esce di prigione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Finalmente nelle nuove puntate di, Zuleyha scopre chi è davvero Mehmet. La sua identità viene svelata e la Altun ria scoprire che in realtà èGümü?o?lu. Una scoperta sconvolgente per la protagonista della soap opera turca. Ciò avviene quando Lutfiye trova a casa di Fikret l’articolo di giornale che mostra la fotografia che va a confermare che Mehmet è. La donna corre subito da Zuleyha per mostrarle quanto trovato. La Altun reagisce male sia conche con Fikret, che le ha nascosto la verità.anticipazioni: Zuleyha fa arrestare, ecco perché Leggi anche:, replica e anticipazioni puntate 8/03: video completi Leggi anche: ...

Terra Amara anticipazioni turche: Colak vuole uccidere Zuleyha, c’entra Sermin: Zuleyha difende Sermin e la figlia La programmazione pomeridiana e quotidiana della soap turca si appresta a finire. Domani, sabato 9 marzo, sarà infatti ...lanostratv

Terra Amara anticipazioni domani 9 marzo: Betul e Abdulkadir partono insieme: Le anticipazioni di Terra Amara della puntata di sabato 9 marzo Si appresta a chiudere i battenti la soap turca per quanto riguarda la fascia pomeridiana ...televisionando

Terra Amara, puntate 4a serie: nessuno vuole Betül a Çukurova, lei se ne va via per sempre: In Terra Amara la vicenda di Betül non avrà un lieto fine, infatti per tutte le sue malefatte verrà fatta giustizia. La giovane finirà in carcere per l'omicidio di Hakan e quando diversi anni dopo ...it.blastingnews