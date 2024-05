Tennis - tegola per Jannik Sinner | salterà gli Internazionali di Roma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 maggio 2024) Ci voleva provare ad ogni costo, ma dopo un nuovo consulto con i medici è venuto fuori che il problema all’anca è tale da non consentirgli di scendere in campo in tempi brevi.non prenderà parte aglidi, l’annuncio lo ha dato lui stesso attraverso i propri profili social questo pomeriggio. A questo punto, l’altoatesino si prepara per affrontare direttamente il Roland Garros e poi si concentrerà sul prosieguo della stagione. Di sicuro, come da lui confermato, sarà comunque presente aper seguire da vicino la rassegna.non prenderà parte aglidi(Credit foto – pagina Facebook delta altoatesino)Questo il ...