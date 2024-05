Jannik Sinner salta gli Internazionali d’Italia | la situazione di classifica - i punti da difender - la corsa al n°1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) La notizia che nessuno avrebbe voluto leggere è arrivata:non sarà al via dell’edizione 2024 degli. Il tennista altoatesino non avrà modo di recuperare in tempo dal problema all’anca che lo ha già costretto al ritiro pochi giorni fa a Madrid. La speranza e ovviamente l’obiettivo primario ora è recuperare in fretta verso il Roland Garros, secondo slam stagionale. Per quanto concerne la, il danno non è gravissimo: l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill lo scorso anno al Foro Italico non andò oltre il terzo turno e sono quindi soltanto 90 iin scadenza. Sostanzialmente nulla per un giocatore che lunedì potra contare ben 8660totalizzati nel corso degli ultimi dodici mesi. Non avrà neanche necessità di ...