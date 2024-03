Balneari | nuovo obbligo di docce con acqua potabile | corsa contro il tempo e proteste

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 11 marzo 2024)ilper iche in vista della prossima stagione estiva dovranno far fronte a unche mette in seria difficoltà gli stabilimenti. Il decreto 18 del 2023, che regolamenta la qualità dell’destinata al consumo umano, infatti, impone ai lidi di dotarsi entro la stagione calda dicon l’. E al momento, secondo i dati raccolti da Il Messaggero, di stabilimenti in regola ce ne sarebbero davvero pochi e non tutti vorrebbero correre ai ripari. Il perché è presto spiegato, in quanto i tempi ristretti e i costi elevati per l’allaccio alle reti idriche certificate potrebbero non valere l’investimento in quanto le concessioni sono scadute. L’...