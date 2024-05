Rossi | Il Napoli può vincere tutti i match fino a fine stagione - il talento c’è

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Ct dell’Ungheria Marcoè intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss, dove ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento vissuto dagli azzurri. «La metodologia di lavoro di oggi si prende cura di dettagli che venivano sottovalutati in passato. Oggi si arriva bene acampionato, è importante l’aspetto mentale. Ilpuò vincerle tutte da qui, i calciatori l’anno scorso hanno dimostrato di avere un grande. Quest’anno ilha fatto bene in alcune partite, con la Roma è mancato solo il risultato pieno. Nel calcio possiamo lavorare su tantissime cose, ma non possiamo incidere sugli episodi». E sull’Europeo il ct dell’Ungheria ha dichiarato: «Sarà un Europeo molto competitivo, molto ...

Ha parla to soprattutto del Napoli l’ allenatore e opinionista Paolo Specchia a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’. “L’obiettivo del club partenopeo l’anno prossimo deve essere di riscatto per tornare nell’Europa più grande. Tutti gli ... Continua a leggere>>

Mamukadze : “Mi aspettavo dal Napoli l’interesse per altri calciatori georgiani ” Ancona e Mamukadze sono intervenuti a Radio Crc per parlare del Prossimo allenatore georgiano e del mancato interesse – da parte del Napoli – per altri calciatori georgiani . Napoli – A Radio CRC, nel corso della ... Continua a leggere>>

Ha parla to soprattutto del Napoli Luciano Maragon, ex calciatore ( anche del club partenopeo e campione d’Italia con il Verona) a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “In questi ultimi 15 anni il Napoli ha avuto tra gli più allenatori bravi ... Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen, De rossi verso la difesa a tre: ballottaggio Smalling-Llorente. Davanti torna Lukaku - È il momento delle scelte. Daniele De rossi ha il quadro completo davanti a sé dopo tre giorni d’allenamento e i recenti recuperi di Smalling e Lukaku. Il difensore, dopo lo ...

Continua a leggere>>

Ipotesi Tedesco per il napoli rossi: "E' preparato e pronto per la Serie A" - Marco rossi, commissario tecnico della Nazionale ungherese, ha parlato dell'ipotesi Tedesco sulla panchina della SSC napoli. Marco rossi, allenatore italiano della Nazionale ungherese di calcio, ha ...

Continua a leggere>>

Ct Ungheria: "Il napoli peschi in Italia, ci sono allenatori bravi anche in B e C" - Marco rossi, commissario tecnico della nazionale ungherese di calcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli: “Sarà un Europeo molto competitivo, molto equilibrato ...

Continua a leggere>>