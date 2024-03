La Giornata dei disturbi alimentari Esperti e studenti a confronto | Ragazzi | non rimanete soli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) “Il coraggio di affrontare il disturbo alimentare“: è questo il titolo dell’incontro dedicato aglidelle scuole superiori che ieri mattina hanno affollato la Sala dei Notari, in occasione dellaNazionale sui: un incontro organizzato per sensibilizzare i cittadini, e soprattutto i giovani, che possono essere tra le prime vittime più inconsapevoli, su un fenomeno in forte e costante crescita. "E’ una problematica di grande attualità" ha esordito la presidente della Regione Donatella Tesei – su cui la Regione ha deciso di impegnarsi molto anche grazie alla presenza di centri di eccellenza presenti sul territorio e all’approvazione di un’apposita legge da parte dell’Assemblea Legislativa". Il punto centrale, ha proseguito, risiede nella consapevolezza. "Visto che si tratta di una ...