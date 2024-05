(Di sabato 4 maggio 2024) Un grave episodio di violenza ha scosso un liceo scientifico di Reggio Calabria. Un ragazzo di 15 anni è stato accusato diper averto undi, anch'egli, al culmine di un litigio per futili motivi. L'articolo .

Latina – Violenza choc all’interno di una scuola superiore di Latina . Un quindicenne è stato aggredito a pugni da un coetaneo durante il cambio dell’ora, riportando diversi traumi al viso e alla testa. L’episodio è avvenuto martedì 9 aprile intorno alle 10.00, come ricostruito dalla vittima e da ... Continua a leggere>>

Articolo pubblicato venerdì 03 Maggio 2024, 16:33 Oggi, a Reggio Calabria due 15enni hanno scatenato una lite furiosa che si è conclusa con l’ accoltella mento di uno dei due. L’ondata di violenza nelle scuole continua a dimostrarsi un fenomeno non trascurabile. Una piaga che sta iniziando ad ... Continua a leggere>>

Studente 15enne accoltella compagno di classe: dovrà rispondere di tentato omicidio pluriaggravato - Un ragazzo di 15 anni è stato accusato di tentato omicidio pluriaggravato per aver accoltellato un compagno di classe, anch’egli 15enne, al culmine di un litigio per futili motivi. L’accusa è stata ... Continua a leggere>>

Reggio, 15enne accoltellato a scuola dovrà rispondere di tentato omicidio pluriaggravato - Risponde di tentato omicidio pluriaggravato il 15enne di Reggio Calabria che ieri mattina ha accoltellato in classe, al liceo scientifico “Leonardo da ... Continua a leggere>>

Per 10 anni botte a compagna e figlie, ridotte in schiavitù anche nei campi - È stata una 15enne a spezzare la spirale di terrore vissuta insieme alla mamma e alla sorellina da ben 10 anni tra le mura domestiche. Per questo il compagno di lei, un 33enne del Gallipolino, è finit ... Continua a leggere>>