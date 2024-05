Reggio Calabria - orrore in classe | 15enne accoltella il compagno durante una lite

La crescita percentuale dei dati aerei di reggio calabria penalizza Lamezia Terme secondo Francesco Grandinetti - 3%); reggio calabria 376 movimenti (-1,1%), 27.209 passeggeri (+32,7%)e 0,5 tonnellate cargo (-22,4%). Nonostante lo scalo lametino abbia ancora dati di circa 4 volte tanto i movimenti e 6 volte tanto ... Continua a leggere>>

Chioschi sulla via Marina "Bassa", la Giunta comunale approva le linee d'indirizzo per la concessione - La Giunta comunale di reggio calabria ha approvato la delibera concernente le linee d'indirizzo per la concessione in gestione di tre chioschi di proprietà comunale, collocati sulla c.d. via Marina

reggio, lite con accoltellamento tra due studenti