Milano – L’Atm dice addio al vecchio biglietto cartaceo | dal 7 maggio arriva RicaricaMi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024)al“usa e getta”. Dal 7, a, per accedere a bus, tram, filobus e metro il ticket diventerà unelettronico ricaricabile. Lo fa sapere l’azienda di trasporti milanese, Atm che aggiunge che la nuova cardconsentirà di ricaricare in un unicofino a trenta viaggi senza costi aggiuntivi. Il nuovonon è nominativo. Può essere dunque utilizzato da persone diverse ma non contemporaneamente. L’obiettivo è quello di evitare il più possibile lo spreco di biglietti cartacei in una visione di concreta ere sostenibilità ambientale. Si incoraggia quindi a ricaricare il proprio ticket anziché buttarlo ogni volta terminato un viaggio. Ma non ...