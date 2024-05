Sostegno – Quanti alunni diversamente abili possono stare in una classe? E quante unità questa può contenere?

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di sabato 4 maggio 2024) Ogni anno nel mese di gennaio si effettuano le iscrizioni in ogni scuola per poi procedere alla composizione delle classi. Sappiamo che esse nonsuperare le 26per la scuola dell’Infanzia e Primaria e 27 per le Secondarie di 1° e 2° grado. Tutto ciò però cambia se sono presenticon distà Il Blog di Giò.