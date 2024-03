La fama dei gatti è screziata di pregiudizi Dall' inclinazione ai dispetti alla dominanza | alla propensione alla socialità «Quando diamo loro lo stesso tipo di opportunità o sfide che diamo regolarmente ai cani | spesso i gatti non solo possono impegnarsi in alti livelli di comportamento sociale» | assicurano gli esperti Ma che cosa nascondono questi luoghi comuni sui nostri mici?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 15 marzo 2024) Chiunque viva con un gatto in casa se l’è chiesto almeno una volta.ilo, come se fosse lapiù normale del mondo, rovescia una pianta, spazza via una tazza dal tavolo o sparisce appena qualcuno citofona. Perché l’hai fatto? Ciascun proprietario di felini, col tempo e la conoscenza del suo animale, trova certamente delle risposte plausibili. Ma dal punto di vista della ricerca scientifica tantissimeoni riguardanti ildeidomestici rimangono misteriose. Come spiega un articolo pubblicato sul Washington Post, lo studio del, della genetica e della psicologia può essere considerato in qualche modo nascente, soprattutto se paragonato a ciò che si sa sui. ...