Processo bombe a Colliano | condanne e una assoluzione per gli otto imputati

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa)- Circa 32 anni e 6 mesi di carcere e una sola, oltre al pagamento di multe, spese processuali e risarcimento danni, è la condanna complessiva inflitta dal collegio dei giudici della Prima sezione Penale del Tribunale di Salerno presieduta dal magistrato Mariella Montefusco, agli, imprenditori e operai residenti tra i comuni dell’Alto Sele e il napoletano, accusati a vario titolo dei reati di delitti contro il patrimonio, contro l’industria ed il commercio, contro la fede pubblica, detenzione di armi, estorsione e ricettazione, per gli attentati esplosivi dinamitardi con uso dicarta avvenuti ai danni dei bar e night club siti tra in località Bagni tra i comuni, Oliveto Citra e Contursi Terme tra il 2016 e ...

All’asta il rapporto sulla bomba atomica firmato da Oppenheimer: RR Auction vende all'asta il primo rapporto sulla bomba atomica del 1945. Firmato da 24 scienziati, tra cui Oppenheimer ed Enrico Fermi.lettera43

Da Pisa a Firenze gli studenti tornano in piazza per il cessate il fuoco in Medioriente: Sono sette i poliziotti che si sono auto-identificati come presenti in servizio in piazza lo scorso 23 febbraio ...ilsole24ore

Ex Br: pm di Torino chiede Processo per Curcio e Moretti. Nella sparatoria di 50 anni fa morirono un carabiniere e Mara Cagol: Si riapre una vecchia pagina del terrorismo: ossia l'inchiesta sull'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, avvenuto il 5 giugno 1975 nei pressi della Cascina Spiotta, in provincia ...firenzepost