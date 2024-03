ESCLUSIVA – Tathiana Garbin | “Sto molto meglio Sarò al Foro Italico e all’Olimpiade Sinner? Mi ha sempre scritto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) La voce è squillante, l’umore ottimo, le ambizioni grandi. Comedà una buona, buonissima notizia ina Sportface.it. Lo scorso 12 novembre il Capitano della Nazionale femminile di tennis ha annunciato sul sito ufficiale della FITP: “Ad ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore”. Di operazione, poi, ne ha subita una seconda. Oggi ci sono diversi motivi per sorridere: “Sto. Sto recuperando. Sono stati mesi particolarmente difficili, dolorosi. Anche grazie al tennis, che mi ha insegnato tanto, sono riuscita a passare questo momento con il sorriso sulle labbra”. A questo punto: “Cerco di riprendere in mano la mia vita. Appena mi sono sentitasono rientrata in campo al Centro Tecnico Federale ...