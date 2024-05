Basket - Calendario playoff Serie A 2024 | dat - programma e orari di tutte le partite

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il, il, le date e glideidellaA1 2023/di. Chiusa la regular season, sono come da tradizione otto le squadre rimaste in gioco per contendersi il titolo. Si parte sabato 11 e domenica 12 maggio con Gara 1 dei quarti, poi dal 24 maggio le semifinali e la Finale Scudetto avrà inizio giovedì 6 giugno. I quarti di finale e le semifinali verranno giocate al meglio delle cinque gare: questo vuol dire che a passare il turno sarà la prima squadra a raggiungere le tre vittorie. Ecco quindi ilcompleto delle sfide, dai quarti di finale alla finale. QUARTI DI FINALE Gara-1: 11/12 maggio Gara-2: 13/14 maggio Gara-3: 16/17 maggio Ev.Gara-4: 18/19 maggio Ev.Gara-5: 20/21 maggio SEMIFINALIGara-1: 24/25 ...

Il calendario , con il programma , gli orari italiani e le indicazioni per le dirette tv dei Playoffs della stagione Nba 2023/ 2024 . Dopo la tre giorni di play-in si inizia a fare sul serio con le sedici ancora in corsa che proveranno a detronizzare i Denver Nuggets. La squadra guidata da Nikola ... Continua a leggere>>

Il programma con tutte le informazioni sul calendario , gli orari e come vedere in diretta tv le partite delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di Basket . Comincia la nuova fase, che vede quattro squadre rimaste in corsa per aggiudicarsi il titolo. I quarti di finale hanno ... Continua a leggere>>

e date dei playoff della Cremo - Due giornate per delineare le ultime gerarchie e decidere la griglia di partenza playoff. Ad ora, in pole position c’è il Venezia, terzo con 4 punti di vantaggio sulla Cremonese. Continua a leggere>>

E' tempo di playoff: domenica Reale Mutua Basket in campo con Trieste per Gara 1 - L’attesa sta per finire: archiviata la stagione regolare, adesso è tempo di playoff in Serie A2 Old Wild West. Sedici squadre, divise in due tabelloni, con in palio la promozione in Serie A per le due ... Continua a leggere>>

Serie B playoff - Cuore leggero, testa sgombra, la Bakery sfida Jesi in gara 1 - La Bakery Basket Piacenza ha compiuto un’autentica impresa qualificandosi per i playoff di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Dopo una stagione scritta da protagonisti, i ... Continua a leggere>>