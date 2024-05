Schiavi nei Carceri | Polizia Penitenziaria sotto Stress - Sappe Alza la Voce

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 4 maggio 2024) L'Aquila - Il segretario regionale Abruzzo del Sindacato autonomo della), Giuseppe Ninu, denuncia la difficile situazione dei lavoratori nelleabruzzesi. Turni massacranti fino a 16 ore, ferie non godute, e lavoro straordinario non retribuito sono solo alcune delle problematiche evidenziate. Ninulinea la mancanza di pianificazione degli impegni personali e familiari, oltre alla mancanza di serenità lavorativa a causa delle frequenti aggressioni impunite. Il sindacato afferma che gli agenti si sentono trattati più comeche come lavoratori. Ilrichiama le istituzioni affinché garantiscano i diritti dei lavoratori penitenziari, esigendo strutture moderne e efficienti per ridurre il sovraffollamento carcerario e ...