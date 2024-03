Carceri | Mattarella | autorevolezza polizia penitenziaria legata a professionalità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (askanews) – “Laè un elemento fondamentale che comporta il controllo di tutti anche di se stessi e richiede un rispetto dei confini dellaquesto è importante e voi lo sapete meglio di me, che la vostrala vostra autorità e basata su unapiena e autentica, dal muoversi dentro i confini della”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio, nel corso del saluto al Quirinale alla.. Il capo dello Stato ha aggiunto: “le Condizioni particolari in cui lavorate, piene di difficoltà richiedono un sovrappiù die vi ringrazio per questo impegno a svilupparla”. (segue) L'articolo proviene da ...