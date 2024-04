Le pagelle dell' Inter | Thuram è il migliore in campo - Dumfries sciagurato

LE Pagelle DEL GP Cina 2024 Max Verstappen 9: tutto troppo facile. Perfetto nelle pochi fasi delicate della sua gara (lo start e le ripartenze dalla Safety Car), sfodera un ritmo insostenibile per tutti gli altri e quindi non deve neanche spingere fino in fondo. Vittoria mai in discussione sin dal venerdì e superiorità disarmante, in attesa degli sviluppi delle varie macchine. Lando Norris 9: vero MVP della domenica a Shanghai. Questa volta non ... (oasport)