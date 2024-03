Sassuolo | Ballardini | 'Berardi è a disposizione Non voglio ragazzi tranquilli'

2024-03-01 15:08:39 Il web è in trepidazione: EIl Sassuolo ha un nuovo allenatore : Davide Ballardini Sarà lui a guidare la squadra neroverde per cercare di ... (justcalcio)

Conferenza stampa di presentazione ma anche della vigilia per Davide Ballardini , nuovo tecnico del Sassuolo chiamato a guidare i neroverdi già domani in casa ... (sportface)

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Napoli-Juventus e Inter-Genoa": Ha iniziato proprio il direttore del Corriere dello Sport: "Udinese-Salernitana 1 ma questa è una partitaccia, Monza-Roma X2, Torino-Fiorentina 2, Verona-Sassuolo X perché è arrivato Ballardini".areanapoli

Sassuolo, Ballardini: "Berardi ok, è a disposizione": Dopo la sconfitta nel recupero della 21esima giornata col Napoli, il Sassuolo riparte da Davide Ballardini. Questa mattina il tecnico neroverde è intervenuto in conferenza stampa, presentandosi alla ...fantacalcio

Sassuolo, dove si Balla: Non so se a Ballardini piaccia la musica, in ogni caso non mi sembra il tipo di allenatore che, nel suo studio o sul pullman, ascolta le canzoni di Dargen D`Amico..calciomercato