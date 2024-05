Napoli - parte l' assalto a Buongiorno Film sullo scudetto | tensione tra Calzona e Adl

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Come provare a fare mercato prima di aver scelto il prossimo allenatore nel contesto di un casting che, invece di assottigliarsi, vede sempre più nomi annessi al proprio elenco? E, ovviamente, senza sapere con quale modulo giocherà ildel futuro? Eppure, il lavoro nel quartier generale di Castel Volturno ferve con un incredibile anticipo, quasi a voler scacciare via il ritardo invece quasi patologico di un anno fa, quando il clima che si respirava nel capoluogo campano era ben altro. Curiosamente, in questi giorni ci penserà ilcelebrativo delloa fare da fil rouge tra un passato trionfale e un presente deludente. Chissà che quello che a molti tifosi sembra soltanto un coltello che gira in una piaga ancora sanguinante non diventi per la squadra uno stimolo a ritrovare ...