Sandro Gozi ricandidato in Francia | in lizza per il secondo mandato

(Di sabato 4 maggio 2024) Il segretario generale del Partito Democratico europeo ed eurodeputato uscente di Renew Europe,, saràinalle prossime elezioni europee nella posizione n.6 della lista 'Besoin d'Europe', promossa dai partiti che sostengono l'attuale maggioranza di governo francese. L'ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, già nominato membro del 'Team Europe' che guiderà la campagna elettorale di Renew Europe in tutta l'Ue, è indunque per ilal Parlamento europeo dopo l'elezione del 2019 con la Lista Renaissance. Insi vota con il sistema proporzionale plurinominale, con liste bloccate e soglia di sbarramento al 5% in una circoscrizione nazionale unica. Di seguito ...

