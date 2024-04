Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza vuole tornare a Settembre 2024? La testimonianza di una ragazza passata al suo negozio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una segnalazione riguardoe alcune dichiarazioni sospette dei suoi genitori fanno pensare che sia già stabilito il ritorno del discusso ex cavaliere nel trono over di. Un utente social ha rivelato a Deianira Marzano di aver sentito tutto mentre si trovava neldei familiari dell’ex di Ida Platano e questo fa sorgere molti dubbi riguardo alla sua attuale relazione con Roberta Di Padua. Ma vediamo cosa è emerso sulla questione.: la segnalazione sul ritorno diLa clamorosa indiscrezione che è giunta a Deianira Marzano non lascia spazio a molti dubbi. La fonte che ha informato l’esperta di gossip afferma di aver sentito i genitori di...