San Felice Circeo Deve espiare una pena di quattro anni circa - arrestato un 42enne

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 4 maggio 2024) SAN– In data 3 maggio a San(LT), i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza all’ordine di esecuzione emessa dalla Corte di Appello di Napoli, hanno tratto in arresto unresidente a San, dovendoladi4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione L'articolo Temporeale Quotidiano.