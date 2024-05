San Felice Circeo - prende a bastonate un giovane in un bar e lo rapina | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 4 maggio 2024) San, 4 maggio 2024 – I carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un cittadino tunisino classe 96 residente a San. Il 28enne, il 1° maggio aveva aggredito presso un bar a Sancon un bastone e successivamente avevato, un suo connazionale classe 93 residente a Roma, sottraendogli dalla tasca dei pantaloni la somma contante di euro 200,00 dileguandosi subito dopo con una bicicletta. La vittima, a seguito delle lesioni riportate, era stata trasportata dal personale del 118 presso il nosocomio di Terracina. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ...