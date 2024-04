Fratoianni attacca Salvini | Vuole un confronto tra Salis e Vannacci? Conferma il livello infimo di uno che fa il vicepresidente del Consiglio

Elly Schlein in piazza a Milano spalla a spalla con Antonio Scurati , l’ultimo eroe della sinistra a caccia di mostri neri e rigurgiti fascisti, vittima di una presunta censura Rai per il suo monologo sul 25 aprile (poca storia, molti errori e tanto comizio contro la premier Meloni). Sulla quale ... Continua a leggere>>

“Una trappola, che a Ilaria Salis porterà solo problemi”. Commenta così, Vittorio Feltri , oggi, sul Giornale, la candidatura alle Europee annuncia da sinistra italiana e Vedi della professoressa italiana detenuta in Turchia per le aggressioni col martello ai militanti di estrema destra. Un caso ... Continua a leggere>>

di Leonardo Botta Fiumi di bava si secernono in questi giorni in Italia da chi gode come un riccio alla vista di Ilaria Salis “ospite” delle carceri ungheresi e incatenata con ceppi e manette mentre viene tradotta in tribunale con l’accusa di aver pestato, insieme con altri attivisti (o ...

Continua a leggere>>