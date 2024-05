LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica | qualificazioni femminili juniores in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Latestualedelledeglididi: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo la giornata dedicata alla seniores, tocca alle giovanissime dare spettacolo in un turno di gare che, oltre a definire le qualificate per le finali di specialità, assegna anche le medaglie a squadre e all-around individuali. L’Italia vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. A scendere in pedana sono le azzurre Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti e Giulia Perotti, mentre è assente Artemisia Iorfino, colpita dall’influenza. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul ...