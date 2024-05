Calciomercato Milan – Difensore piace Todibo E su Buongiorno…

Il Calciomercato del Milan potrebbe concentrarsi sul prossimo attaccante. Zirkzee e non solo: possibile un clamoroso ritorno in Serie A? Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , Joshua Zirkzee rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco: Geoffrey Moncada prepara un’offerta importante. La cifra Calciomercato Milan , Moncada prepara l’assalto a Joshua Zirkzee: ecco la cifra… View this post on Instagram A post ... Continua a leggere>>

Pioli, addio milan ma torna subito in Serie A! TUTTI i dettagli - Ecco la volontà del centrocampista in scadenza di contratto a giugno Accostato alla Juventus... calciomercato Juve40 minuti fa Rabiot Manchester United (Tuttosport): Juve alle strette! Le ULTIME ... Continua a leggere>>

Metodo milan: idee e costi, il dopo Pioli è "straniero" - Nel caso specifico del milan, argomento che fa molto discutere in questi giorni ... Se così fosse davvero mancherebbe il dato forse più importante e cioè una conoscenza approfondita del calcio ... Continua a leggere>>

milan, occhi puntati in casa Sassuolo: interesse per Boloca | CM.IT - Il milan guarda in casa Sassuolo. Nel mirino è finito il centrocampista di Davide Ballardini, che in stagione ha totalizzato trenta presenze ... Continua a leggere>>