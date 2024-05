Serie A2 femminile - via agli spareggi promozione Chiaravalle imbattuta Ora c’è il team Matera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Davanti al proprio pubblico, l’Atleticotermina il campionato da capolista. Oracon il CMB Futsal. Battendo il Centro Storico Montesilvano (7-1), le rosanero si confermano regine del girone C con 54 punti, diciassette vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. L’ultima giornata della regular season va di scena al Comunale di, ospite il fanalino di coda Montesilvano. Donati mette subito in chiaro quali siano i posti occupati in classifica e al 7’, in una manciata di secondi, firma la sua personale doppietta. Venturini cala il tris. Capitan Magnanti fa poker. Si conclude la prima frazione di gioco con le padrone di casa a dominare. Al rientro lo spartito non cambia: Taioli segna il quinto gol ...