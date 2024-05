CorrSport – Nuovo allenatore Napoli | Conte e Gasperini in pole - defilato Pioli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 1 maggio 2024)alla ricerca deli principali candidati, conpiù. De Laurentiis riflette. In casatiene banco la questione relativa alla scelta delper la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i principali candidati per la panchina azzurra sembrano essere Antonioe Gian Piero. L’edizione odierna del quotidiano romano fa il punto sulla ricerca del sostituto di Calzona., exdi Juventus, Chelsea e Inter, sarebbe un’opzione gradita ad Aurelio De Laurentiis per l’esperienza e il carisma dell’...