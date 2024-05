Pichetto Fratin a Bologna per le Europee Voli al Marconi e cambiamento climatico | cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – "Questi tragici eventi ci hanno fatto aprire gli occhi: alterniamo siccità e alluvione. Ciò che una volta era straordinario mettiamoci in testa che può diventare ordinario”. Dopo il tour in Emilia-Romagna ad un anno dall’alluvione, il ministro dell’Ambiente Gilbertofa tappa anche aper presentare i candidati emiliano-romagnoli di Forza Italia nel Nord-Est alle prossimedell'8 e 9 giugno. E nell'evidenziare l’impronta delsu disastri come quello che ha travolto la nostra regione, ha ricordato - con i segretari locali azzurri Lanfranco Massari e Nicola Stanzani - che sul fronte degli aiuti "il commissario Figliuolo sta andando avanti, gli stanziamenti sono stati fatti. Certamente per le opere ...