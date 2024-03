(Di sabato 30 marzo 2024) I carabinieri hanno arrestato une unnei pressi della stazione di Renate (Monza). I due avevano picchiato e derubato due 17enni che passeggiavano in città.

Piano fallito per i due labri che, lo scorso 16 febbraio, hanno tentato una rapina in un centro diagnostico ad Aci Castello, in provincia di Catania. I malviventi sono stati inseguiti da alcune ... (thesocialpost)

Cina: Xiong’an agli occhi di una straniera, visita alla “citta’ del futuro” - Xiong'an New Area, 30 mar - (Xinhua) - La Cina ha annunciato piani per stabilire la Xiong'an New Area nell'aprile 2017, con l'obiettivo di alleviare ...romadailynews

Roma: minaccia di morte e picchia la ex compagna, arrestato 50enne - CRONACA DI ROMA - Arrestato un italiano di 50 anni, con l'accusa di atti persecutori, lesioni personali e sequestro di persona ...romadailynews

Picchiano e rapinano due ragazzi per strada: arrestati un 18enne e un 16enne - Un 18enne e un 16enne sono stati arrestati nella serata di mercoledì 27 marzo a Renate (in provincia di Monza e della Brianza) per rapina aggravata. I due, infatti, avevano appena derubato un paio di ...fanpage