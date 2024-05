Dalla Pisana 3 milioni per valorizzare e promuovere il litorale laziale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio 2024 – La Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha deliberato di stanziare tredi euro come risorse per interventi di valorizzazione e promozione economica del, attraverso la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere e dei pontili di ormeggio e delle banchine, a supporto della stagione balneare 2024. Il budget per il 2024 è stato incrementato, rispetto allo scorso anno, di 500mila euro passando, per l’appunto dai 2,5del 2023 ai 3di quest’anno. Sono 21 i Comuni laziali, tutti con arenili accessibili, interessati allo stanziamento. A questi si aggiungono anche i 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene. La delibera prevede una serie di criteri di ripartizione delle ...