Paura in mare - traghetto imbarca acqua | cento coinvolti

(Di sabato 4 maggio 2024) Nel tardo pomeriggio del 30 aprile, unpartito da Positano con destinazione Sorrento ha vissuto momenti di grande apprensione a causa di un incidente avvenuto in navigazione. Durante il percorso, più precisamente all’altezza di Punta Campanella, l’zione ha subito una rollata – una forte oscillazione – che ha causato l’ingresso dia bordo. La situazione ha scatenato il panico tra i 100 passeggeri a bordo, molti dei quali stranieri, ma fortunatamente non ci sono stati gravi conseguenze. Il capitano è riuscito a mantenere il controllo del, permettendo di raggiungere il Porto di Sorrento in sicurezza. Al loro arrivo, i passeggeri sono stati accolti e assistiti dagli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato. Nonostante la, la maggior parte dei ...

Paura sul traghetto che collega Lanzarote con l’isola di La Graciosa e salpato domenica da Órzola. Un’ onda gigante , come si vede nel Video , ha investito l’imbarcazione , scatenando il panico a bordo, specialmente tra i bambini. Non ci sono stati danni né feriti e il traghetto è arrivato a ... Continua a leggere>>

AGI - Foto, video, espressioni di stupore davanti alla nave veloce Isola di Procida della Caremar, ancora attraccata al molo Beverello, lo stesso dove scarrocciando durante la manovra di ormeggio per cause ancora da chiarire ha sbattuto contro la banchina . Tra i passeggeri in arrivo dalle isole ... Continua a leggere>>

Il traghetto da Positano a Sorrento imbarca acqua: paura per i 100 passeggeri a bordo - Si registrano solo feriti lievi. I 100 passeggeri a bordo, bagnati e infreddoliti, sono stati soccorsi al porto di Sorrento dalla Polizia di Stato ... Continua a leggere>>

La Carmen di Bizet firmata Michieletto nei cinema del mondo: «Come un set western» - Il regista veneziano si cimenta con il capolavoro di Bizet: la diretta dell'opera eseguita a Londra e trasmessa in tutto il mondo ... Continua a leggere>>

paura al porto di Pozzuoli, nave in balia delle onde durante una burrasca di vento - Momenti di apprensione stamane al porto di Pozzuoli quando una nave in arrivo da Ischia è rimasta in balia del vento per diversi minuti prima di riuscire ad attraccare e sbarcare tutto il carico. Continua a leggere>>