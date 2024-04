Traghetto contro una banchina a Napoli - 44 feriti e tanta paura

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - Foto, video, espressioni di stupore davanti alla nave veloce Isola di Procida della Caremar, ancora attraccata al molo Beverello, lo stesso dove scarrocciando durante la manovra di ormeggio per cause ancora da chiarire ha sbattutola. Tra i passeggeri in arrivo dalle isole del Golfo die quelli in partenza si sentono commenti sui segni lasciati dall'urto sulla parte bassa della carena e sul fato avverso magari favorito dal forte vento freddo che spazza il mare e la città da ieri. "Sono cose che capitano ai vivi", filosofeggia un pendolare sulla sessantina, procedendo in fila verso un aliscafo in partenza. Turisti e residenti osservano le operazioni della Capitaneria di porto cui sono affidate le prime indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e chiedono informazioni sui. ...