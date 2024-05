Parco delle Apuane in vetrina Siglate due convenzioni tra scienza - sport e natura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Due nuoveper ilAlpicon l’obiettivo di diffondere temi scientifici,li e ancheivi per una promozione dell’areale protetta esue caratteristiche. La prima coinvolge la Federazione Speleologica Toscana. Con la stessa ilha già una convenzione in atto, firmata l’anno scorso, per sopralluoghi, indagini e ispezioni nelle cavità carsicheAlpi, che comporta il riconoscimento di un contributo annuale di 5mila euro. Ma la Federazione speleologica si occupa anche di iniziative culturali: nel 2023 c’era stata la mostra fotografica sulle attività di tutela e valorizzazionecavità carsiche, ...